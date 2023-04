Serie A, Fiorentina-Spezia 1-1: la squadra di Semplici ferma la striscia di vittorie consecutive della Viola

Si ferma a nove la striscia di successi di fila in tutte le competizioni della Fiorentina, che pareggia 1-1 in casa con lo Spezia. Succede tutto nel primo tempo allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, dove la squadra di Vincenzo Italiano passa in vantaggio al 25' con l'autogol di Przemyslaw Wisniewski, propiziato da un cross di Cristiano Biraghi. Il pareggio dei liguri arriva sette minuti più tardi, con il dodicesimo centro in campionato del solito Mbala Nzola.