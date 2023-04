Serie A, Fiorentina-Atalanta 1-1: il rigore di Cabral pareggia la rete di Maehle. La Dea scivola a -7 dalla Roma

La trentesima giornata di Serie A è terminata con il pareggio per 1-1 tra Fiorentina e Atalanta. A passare in vantaggio sono stati gli ospiti al minuto 37 con Maehle, ma la Viola ha continuato ad attaccare e al 56' Cabral, dopo un check del VAR, ha trasformato dal dischetto il rigore del definitivo 1-1. Con questo risultato la Fiorentina va a 42 punti al nono posto in classifica, mentre l'Atalanta allunga sulla Juventus e sale a quota 49, portandosi a -4 dal quarto posto e a -7 dalla Roma terza.