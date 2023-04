Serie A, Empoli-Lecce 1-0: decide il rigore di Caputo

Termina anche il penultimo match della ventottesima giornata di Serie A. La partita tra Empoli e Lecce si è conclusa con il punteggio di 1-0 in favore dei toscani grazie al rigore trasformato da Caputo al minuto 62. La sfida, inizialmente in programma alle ore 18:30, è cominciata un'ora dopo a causa di un principio d'incendio nello spogliatoio dei padroni di casa. Con questo successo l'Empoli, quattordicesimo in classifica, sale a 31 punti, mentre il Lecce resta in sedicesima posizione a + 8 dalla zona retrocessione.