Serie A, Cremonese-Atalanta 1-3: la Dea scavalca la Roma e sale momentaneamente al quinto posto

La ventottesima giornata di Serie A si è aperta con Cremonese-Atalanta, gara terminata con il risultato di 1-3 in favore dei bergamaschi. La Dea è passata in vantaggio al minuto 44 con De Roon, ma Ciofani aveva ristabilito la parità al 56' dal dischetto. Il nuovo sorpasso è stato firmato da Boga, il quale ha spinto in rete al minuto 72 il cross basso di uno straripante Hojlund. Al 93' Lookman ha chiuso definitivamente il match realizzando il gol dell'1-3. Con questo successo l'Atalanta sale momentaneamente a 48 punti e si porta al quinto posto, scavalcando la Roma (ferma a 47) e agguantando il Milan. La Cremonese invece rimane ultima a quota 13.