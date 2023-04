Serie A: colpo del Monza contro la Fiorentina, vittoria netta dell'Udinese sulla Cremonese

Seconda vittoria consecutiva per il Monza, che batte 3-2 la Fiorentina al termine di una partita ricca di emozioni. La squadra di Vincenzo Italiano, infatti, si porta sul 2-0 segnando due gol in cinque minuti, prima con Christian Kouamé e poi con Riccardo Saponara. I padroni di casa, però, rimontano entro la fine del primo tempo, grazie all'autogol di Cristiano Biraghi e alla rete di Dany Mota Carvalho. È il calcio di rigore trasformato da Matteo Pessina nella ripresa a valere i tre punti per i brianzoli, che si staccano ancora dalla zona retrocessione, ora distante 12 punti. Frenata inaspettata, invece, per la Fiorentina, ora a 7 punti dal settimo posto occupato dall'Atalanta, in campo domani contro la Roma.

Successo netto, invece, per l'Udinese, che supera 3-0 una Cremonese sempre più vicina alla retrocessione. Succede tutto nel primo tempo, quando apre le marcature Lazar Samardzic, raddoppia Nehuen Perez e cala il tris Isaac Success, al primo gol in Serie A. Grazie ai tre punti ottenuti oggi, i bianconeri si mantengono sopra al Monza in classifica, avvicinandosi anche alla parte sinistra, visti i tre punti che li separano dal Torino. Sono otto, invece, quelli che valgono il distacco della Cremonese penultima dallo Spezia, al momento ultima squadra che riuscirebbe a salvarsi.