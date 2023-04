Serie A, clamoroso all'Arechi: la Salernitana ferma l'Inter sull'1-1 al 90'. Roma a -1 dai nerazzurri

La ventinovesima giornata di Serie A inizia con il botto. La Salernitana ha clamorosamente fermato l'Inter sull'1-1 al minuto 90. I nerazzurri hanno collezionato una miriade di occasioni e non sono riusciti a blindare il punteggio dopo il momentaneo vantaggio di Gosens al 6'. La difesa della squadra campana, aiutata da una super prestazione di Ochoa, è riuscita a resistere e al 90' Candreva ha pareggiato i conti con un incredibile tiro-cross che ha sorpreso Onana. Con questo pareggio l'Inter sale al terzo posto in classifica a 51 punti (gli stessi del Milan, che però ha una partita in meno) e la Roma (impegnata domani contro il Torino) si trova solamente a un punto dai nerazzurri. La Salernitana, in quindicesima posizione, allunga momentaneamente sul Lecce e va a 29 punti.