Roma-Udinese: Wijnaldum sostituito per una contusione all'occhio, ma l'olandese è in buone condizioni

Sostituito al 61' da Nemanja Matic, Georginio Wijnaldum è stato richiamato precauzionalmente in panchina da José Mourinho dopo aver subito una contusione all'occhio destro, per la quale si è ripetutamente lamentato prima di lasciare il campo. Lo riporta la testata televisiva, spiegando anche che l'olandese è comunque in buone condizioni e l'agitazione con cui ha richiamato la panchina prima di uscire era dovuta soltanto allo spavento.