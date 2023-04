Roma-Udinese, Sottil: "El Shaarawy e Belotti possono sostituire Dybala e Abraham. Arriviamo carichi al match"

A poco più di 24 ore da Roma-Udinese, che si giocherà domani sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico, il tecnico dei friulani ha parlato in vista del match in conferenza stampa. Le sue parole:

"Mi aspetto una Roma carichissima, Mourinho è un maestro in questo e lo ammiro, è capace di tirare fuori il meglio dai suoi ragazzi. La Roma è solida, pratica con all’interno grandi giocatori. Prende pochi gol e sfrutta bene i contropiedi. Ci aspetta una partita difficile, lo sappiamo, dovremo essere molto concentrati. Come dico sempre andremo in campo per fare la nostra gara".

Sull'assenza di Dybala e Abraham:

"Perdono due giocatori importanti ma la Roma dispone di una rosa di altissimo livello, giocatori come El Sharaawy e Belotti sono assolutamente all’altezza per sostituirli".

Sul match dell'Olimpico:

"Quella di domani è una partita che non ha bisogno di tanti stimoli, davanti all’Olimpico pieno, con tre punti importanti in palio, le motivazioni arrivano da soli. Non ho nessun dubbio che i miei ragazzi non arrivino carichi, con personalità, coraggio, giocando a viso aperto".