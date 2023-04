ROMA-UDINESE: le probabili formazioni. Celik dal 1', Pellegrini ed El Shaarawy alle spalle di Belotti

Dopo il primo round dei quarti di finale di Europa League col Feyenoord, la Roma ospita allo Stadio Olimpico - ennesimo sold out stagionale - l'Udinese nella 30esima giornata di campionato. Per la Roma, dopo i risultati di ieri di Milan ed Inter, è l'occasione per allungare in classifica sulle milanesi nella corsa Champions. José Mourinho, però, dovrà fare a meno di Dybala e Abraham, usciti a Rotterdam anzitempo per infortunio. Confermato il terzetto difensivo, in mezzo al campo Wijnaldum dovrebbe affiancare Cristante mentre Celik dovrebbe tornare titolare sulla corsia destra e Zalewski a sinistra. Davanti El Shaarawy dovrebbe affiancare capitan Pellegrini alle spalle di Belotti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Cristante, Wijnaldum, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti.

All.: Mourinho.

UDINESE: Silvestri; Becao, Bjiol, Perez; Ehizibue, Lovric, Walace, Pereyra, Udogie; Success, Beto.

All.: Sottil.

Arbitro: Giua. Assistenti: Preti - Lombardo. IV uomo: Sacchi. VAR: Banti. AVAR: Manganiello.