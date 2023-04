Roma-Sampdoria: Wijnaldum torna a segnare due gol consecutivi in casa dopo oltre sei anni

Contro il Sassuolo aveva segnato il suo primo gol con la maglia della Roma, oggi si è ripetuto contro la Sampdoria. Due reti consecutive segnate in casa per Georginio Wijnaldum. All'olandese non accadeva di timbrare il cartellino davanti ai propri tifosi per due gare di fila nei cinque maggiori campionati da oltre sei anni. L'ultima volta era accaduto nel marzo del 2017, quando indossava la maglia del Liverpool, segnando contro Arsenal e Burnley.

