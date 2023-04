Roma-Sampdoria: settima stagione da almeno 10 gol e 5 assist per Dybala in Serie A. Come lui solo Totti, Ibra e Di Natale

Con il calcio di rigore realizzato oggi contro la Sampdoria, nel match vinto 3-0 dalla Roma contro i blucerchiati, Paulo Dybala ha raggiunto la doppia cifra in campionato. E per la settima stagione, la Joya ha messo insieme almeno dieci gol e cinque assist in Serie A. Soltanto tre giocatori, nella storia della lega italiana, hanno avuto questi numeri in sette stagioni, come l'argentino. Si tratta di Francesco Totti, Zlatan Ibrahimovic e Antonio Di Natale.

