Roma-Sampdoria, Ravaglia: "Abbiamo giocato senza timore. Sapevamo che sarebbe stata durissima"

Protagonista inaspettato del match perso dalla Sampdoria contro la Roma per 3-0 è stato Nicola Ravaglia, terzo portiere dei blucerchiati oggi in campo per le assenze di Audero e Turk a distanza di undici anni dall'ultima presenza in Serie A, sempre contro i giallorossi. Al termine del match, l'estremo difensore dei liguri ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Queste le sue parole:

RAVAGLIA A DAZN

La tua ultima partita era stata contro la Roma. Te la ricordi?

“Sì, segnarono Lamela, De Rossi e Bojan”.

Quando hai saputo che avresti giocato?

“Oggi, nella riunione tecnica”.

C’è il rimpianto di non aver portato a casa niente, ma la soddisfazione di aver fatto varie parate.

“Era da un po’ che non giocavo titolare, quindi sicuramente all’inizio c’è stata un po’ di emozione, ma poi ho cercato di divertirmi. Se ci si diverte le cose vengono meglio. Oggi siamo venuti qua senza timore della Roma, abbiamo provato a esprimere il nostro calcio. L’espulsione ci ha messo in difficoltà, sul primo giallo a Murillo l’arbitro è stato un po’ frettoloso. Sapevamo che sarebbe stata una partita durissima, abbiamo cercato di onorare al meglio la maglia”.

Ci confermi la vostra compattezza?

“Il mister ci trasmette questa forte identità e appartenenza e cerchiamo di dimostrarlo la domenica. Tutti conoscete le difficoltà, ma siamo fortemente convinti che la salvezza sia alla portata”.

Le prossime tre partite sono decisive?

“Sono tre partite importantissime. Sono convinto che il lavoro paga e se continuiamo a lavorare in questo modo ci toglieremo delle soddisfazioni”.