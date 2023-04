Roma-Sampdoria, i convocati di Stankovic: c'è Turk. Sei assenti, out anche Sabiri e Gunter

Domani alle ore 18 andrà in scena allo Stadio Olimpico la sfida tra Roma e Sampdoria, valida per la ventottesima giornata di Serie A. In vista del match, l'allenatore dei blucerchiati Dejan Stankovic ha deciso di convocare 22 calciatori. Ecco il comunicato: "Al termine della rifinitura pomeridiana svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Dejan Stankovic ha convocato 22 blucerchiati per la trasferta di Roma dove domani, domenica, la Sampdoria affronterà la Roma all'”Olimpico” (ore 18.00) nella 28.a giornata della Serie A TIM 2022/23. Oltre allo squalificato Bram Nuytinck, non compaiono nella lista Emil Audero, Andrea Conti, Manuel De Luca, Koray Günter, Ignacio Pussetto e Abdelhamid Sabiri. Di seguito l’elenco completo".

Portieri: Ravaglia, Tantalocchi, Turk.

Difensori: Amione, Augello, Murillo, Murru, Oikonomou, Zanoli.

Centrocampisti: Cuisance, Djuricic, Ilkhan, Léris, Malagrida, Paoletti, Rincón, Winks, Yepes.

Attaccanti: Gabbiadini, Lammers, Quagliarella, Rodríguez.

(sampdoria.it)

