Roma-Sampdoria, cori contro Stankovic: Mourinho chiede ai tifosi di fermarsi

Bel gesto di José Mourinho nei confronti di Dejan Stankovic durante Roma-Sampdoria, sfida valida per la 28esima giornata di campionato in scena allo Stadio Olimpico. Dopo l'espulsione di Murillo e la reazione di protesta del tecnico blucerchiato, si sono alzati cori dai tifosi giallorossi contro Stankovic: è in questo momento che è intervenuto Mourinho, alzando la mano verso i tifosi per chiedere di interrompere i cori.