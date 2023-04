VIDEO - Roma-Sampdoria, 'calma' di Mourinho: pronto Solbakken ma Wijnaldum segna e il tecnico rimanda il cambio

Siparietto durante Roma-Sampdoria, sfida valida per la 28esima giornata in scena allo Stadio Olimpico. José Mourinho prepara i cambi intorno al 55' con Belotti e Solbakken pronti a subentrare, salvo poi cambiare idea: al 57' Wijnaldum, di testa su assist di Matic, sblocca il risultato siglando la rete del vantaggio giallorosso. E le telecamere inquadrano Mourinho in piedi davanti alla panchina dare indicazioni a Solbakken, che nel frattempo esulta, e rivolgersi proprio al norvegese: "Calma", mimando il gesto con le mani. Cambio rimandato ed effettuato poi all'80' con Solbakken subentrato al posto di Pellegrini.

Solbakken tried to celebrate while Mourinho explained tactics to him. That look ??

