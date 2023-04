Roma-Milan: Smalling, Llorente e Darboe in tribuna a seguire la partita. Lo spagnolo su Instagram: "Daje" (FOTO)

Chris Smalling, Diego Llorente ed Ebrima Darboe sono presenti in tribuna allo Stadio Olimpico per assistere dal vivo a Roma-Milan. I due difensori centrali sono alle prese con degli infortuni muscolari, entrambi al flessore, e saranno ancora fuori per qualche settimana. Il centrocampista gambiano, invece, è sulla via del recupero dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio. Nonostante non siano tra i convocati, hanno scelto comunque di seguire il match dei loro compagni allo stadio, come testimoniato anche da un video postato tra le sue storie Instagram da Llorente. "Daje Roma", ha scritto lo spagnolo.

