Roma: lesione al flessore per Llorente, 2 settimane di stop. Domani gli esami per Dybala

La sconfitta di Bergamo è stata resa ancor più dolorosa dall'allungarsi della lista degli infortunati. Paulo Dybala, che già non era al meglio delle condizioni per il problema all'adduttore con cui convive da un po', ha subito un trauma distorsivo alla caviglia in occasione dell'entrata di Palomino. L'argentino, che aveva ancora la caviglia gonfia all'indomani del match con l'Atalanta, svolgerà domani gli esami di rito che diranno se potrà essere a disposizione per sabato.

Quando all'Olimpico arriverà il Milan in un autentico spareggio per il 4° posto e, per l'occasione, Mourinho dovrà trovare nuove soluzioni specialmente in difesa. L'assenza di Smalling, infatti, viene arrotondata dalla lesione al flessore della coscia sinistra riportata da Llorente. Lo spagnolo rischia almeno due settimane di stop, nelle prossime ore ci sarà più chiarezza circa i tempi di recupero.

(Sky Sport)