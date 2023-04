Roma in viaggio verso Torino: autografi per Wijnaldum e Pellegrini (FOTO e VIDEO)

Domani alle ore 18:30 la Roma affronterà in trasferta il Torino di Ivan Juric nel match valido per la ventinovesima giornata di Serie A. Come testimoniato dalla società giallorossa su Twitter, i giallorossi sono in viaggio alla volta di Torino. A incoraggiare la squadra prima della partenza c'era un gruppo di tifosi, che ha acclamato a gran voce i calciatori tra cui Georginio Wijnaldum e Lorenzo Pellegrini, i quali hanno firmato svariati autografi.

