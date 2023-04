Atalanta-Roma: giallorossi in partenza per Bergamo, out Smalling e Wijnaldum oltre a Karsdorp (FOTO e VIDEO)

La Roma è pronta a partire per Bergamo, dove domani sera alle ore 20:45 affronterà l'Atalanta nel match valido per la 31esima giornata di Serie A. I giallorossi raggiungeranno la provincia lombarda in aereo, partendo tra poco da Fiumicino. Ad attendere l'arrivo in aeroporto del pullman che trasporta i giallorossi ci sono circa una trentina di tifosi, pronti a scattare foto e chiedere autografi ai giocatori di José Mourinho.

All'arrivo del pullman giallorosso, l'unico giocatore a fermarsi per foto e autografi è stato Paulo Dybala, mentre gli altri, compreso lo Special One, si sono limitati a salutare i tifosi presenti.

Sono quattro gli assenti in casa Roma per il match contro la squadra di Gian Piero Gasperini: oltre a Rick Karsdorp, non saranno del match nemmeno Chris Smalling e Georginio Wijnaldum, entrambi infortunati nella sfida contro il Feyenoord, ed Ebrima Darboe.

Questa la lista dei convocati di José Mourinho:

Portieri: Rui Patricio, Svilar, Boer;

Difensori: Mancini, Ibanez, Llorente, Kumbulla, Celik, Spinazzola, Zalewski;

Centrocampisti: Cristante, Matic, Tahirovic, Bove, Camara, Pellgrini, Volpato;

Attaccanti: Abraham, Belotti, Dybala, El Shaarawy, Solbakken.