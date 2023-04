In lotta nella corsa per la Champions, sabato alle 18.00 si sfidano Roma e Milan allo Stadio Olimpico nella 32esima giornata di campionato. Oggi la squadra di Stefano Pioli è tornata ad allenarsi a Milanello dopo due giorni di riposo. Seduta personalizzata per Giroud che sta smaltendo una contusione al polpaccio: filtrano, però, buone sensazioni per il recupero del francese contro i giallorossi. Lo riporta il sito dedicato alle vicende rossonere.

(milannews.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE