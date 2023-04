Milan, lesione al polpaccio per Ibrahimovic: out contro la Roma

Zlatan Ibrahimovic non ci sarà nel match che il suo Milan disputerà oggi alle ore 18 contro la Roma. Gli esami a cui si è sottoposto lo svedese dopo l'infortunio occorsogli durante il riscaldamento nella partita contro il Lecce hanno infatti evidenziato la presenza di una lesione del gemello mediale del polpaccio destro. Per questo tipo di infortunio, in base alla gravità della lesione, i tempi di recupero vanno dalle due alle quattro settimane.