Milan, Calabria: "Il derby in Champions? Manca ancora un po' di tempo, ora siamo concentrati sulla Roma" (VIDEO)

Sabato 29 aprile alle ore 18 andrà in scena allo Stadio Olimpico il big match tra Roma e Milan, valido per la trentaduesima giornata di Serie A. Davide Calabria, capitano dei rossoneri, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l'inaugurazione di un centro sportivo nella parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa nel quartiere di Gratosoglio. Il terzino si è soffermato sul derby con l'Inter in semifinale di Champions League, ma sottolineando anche l'importanza della sfida contro la Roma. Ecco le sue parole.

I parenti hanno già iniziato a chiederti i biglietti per il derby in Champions League?

"Tutti (ride, ndr). Manca ancora un po' di tempo, ma ora siamo concentrati sulle prossime partite a partire dalla Roma".