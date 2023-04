Lazio-Torino, Sarri: "Penalizzati dall'arbitraggio. Ghersini va fermato e se non lo fanno sono preoccupato"

DAZN - Dopo la sconfitta casalinga contro il Torino, che vince 1-0 allo Stadio Olimpico nella 31esima giornata di campionato, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni dei cronisti commentando la direzione arbitrale di Ghersini. "L'arbitraggio è stato discutibile, bisogna fare un plauso ai ragazzi che alla fine sono riusciti a non andare fuori di testa. È una partita in cui con questo tipo di arbitraggio si può finire in 10 o in 9 - le sue dichiarazioni -. È venuto fuori un po' di nervosismo anche per quello, ci siamo sentiti fortemente penalizzati. La partita era difficile, abbiamo avuto la sfortuna di andare sotto e si è complicata. La squadra ha fatto la partita a livello caratteriale".

"Se dico quello che ci ha fatto innervosire non basta una puntata sola, bisogna fare una serie. È stato tutto l'arbitraggio a farci innervosire, la valutazione dei falli per tre minuti era di un tipo e tre minuti dopo di un altro, le ammonizioni, il primo gol viene da un fallo laterale che è stato battuto un metro in campo, il rigore su Hysaj. Spero lo fermino, è un arbitro da fermare e se non lo fermano sono preoccupato", ha aggiunto l'allenatore biancoceleste.