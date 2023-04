Giudice sportivo: squalificato il preparatore Rapetti per un turno

Il Giudice Sportivo ha emesso il proprio comunicato relativo alla 30a giornata di Serie A nel pomeriggio di oggi. Nessuna sanzione particolare per la Roma che registra soltanto la 6a ammonizione comminata a Mancini, sanzionato per il fallo di mano che ha originato il rigore dell'Udinese. Squalificato per un turno il preparatore Rapetti "per avere, al 40' del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato l'operato arbitrale".

5mila euro di multa per Sarri "per avere al 44' del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria causando la reazione dei tifosi".

(legaseriea.it)

