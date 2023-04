Il Giudice Sportivo ha reso noto le decisioni per quanto riguarda la 31a giornata di Serie A. Ammenda di 10mila euro alla Roma "per avere i suoi sostenitori lanciato oggetti di varia natura nel settore occupato dai tifosi avversari e per il lancio di due fomogeni nel recinto e nel terreno di gioco". In vista della prossima sfida contro il Milan, inoltre, resta in diffida Nemanja Matic.

(legaseriea.it)

