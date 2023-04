Giudice Sportivo: 8mila euro di multa alla Roma per gli insulti a Stankovic. Chiusa la Curva Nord per un turno con sospensiva di un anno per i cori antisemiti nel derby

Conclusa la ventottesima giornata di Serie A, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'Aia Carlo Moretti ha comunicato le decisioni assunte. La Roma ha ricevuto 8mila euro di multa per "avere la totalità dei suoi sostenitori assiepati nella Curva Sud, all'8' del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria (Dejan Stankovic, ndr); sanzione attenuta perché il coro, dopo l'intervento fattivo del proprio allenatore, non si è ripetuto".

Per quanto riguarda i calciatori giallorossi, Chris Smalling ha ricevuto la settima sanzione. Tammy Abraham e Leonardo Spinazzola invece sono a quota due. Resta in diffida Nemanja Matic, il quale sarà squalificato alla prossima ammonizione.

Chiusa invece la Curva Nord della Lazio per un turno, con sospensiva di un anno, per i "cori beceri e offensivi, di matrice anche religiosa" intonati durante il derby. Ecco quanto si legge nel comunicato ufficiale: "[...] Delibera di sanzionare la Società Lazio con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato Curva Nord privo di spettatori. Dispone, per motivi suddetti, la sospensione della pena per il periodo di un anno, con l’esplicita e preventiva avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione".

(legaseriea.it)

