FOTO - ROMA-UDINESE 1-0 HT

Allo Stadio Olimpico va in scena il match tra Roma e Udinese, valido per la trentesima giornata di Serie A. La prima frazione di gioco è terminata con il punteggio di 1-0 in favore dei giallorossi. La partita è stata molto combattuta fino a questo momento e caratterizzata da molte interruzioni, ma a sbloccarla ci ha pensato Bove, il quale ha ribadito in rete il rigore calciato da Cristante e terminato sul palo. Ecco i migliori scatti della prima frazione del match.