FOTO - Roma-Sampdoria, striscione in Curva Sud in risposta alla Nord: "Citi Shakespeare ma essere o non essere Roma, questo è il problema"

Nel corso di Roma-Sampdoria, sfida valida per la 28esima giornata di campionato in scena allo Stadio Olimpico, in Curva Sud viene esposto uno striscione dal 'Gruppo Roma', in risposta alla coreografia della Curva Nord della Lazio durante il derby ("Noi pochi, noi felici pochi, noi manipolo di fratelli"). "Citi Shakespeare ma essere o non essere Roma, questo è il problema", recita lo striscione.