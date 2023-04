FOTO - Roma-Sampdoria 3-0

Allo Stadio Olimpico, dopo la sosta per le Nazionali, nella 28esima giornata di campionato la Roma supera la Sampdoria 3-0, ritrova la vittoria e aggancia l'Inter a 50 punti in classifica. Dopo un primo tempo terminato 0-0, ma con qualche occasione per i giallorossi fermati da Ravaglia, la Roma nella ripresa sblocca al 57' con Wijnaldum di testa contro la Samp in 10 dopo l'espulsione di Murillo. L'olandese, poi, si procura un rigore dopo un contatto con Ravaglia: dal dischetto Dybala trasforma e raddoppia. Nel finale El Shaarawy col destro a giro firma il tris giallorosso. Gli scatti del match: