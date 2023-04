FOTO - Roma-Milan: giallorossi in campo con la scritta 'SPQR' sulla maglia

Dopo il mancato pagamento dello sponsor Digitalbits nei confronti della società giallorossa, la Roma ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dalla Lega Serie A di scendere in campo indossando la maglia con la scritta 'SPQR', che sostituisce dunque lo sponsor, in occasione della sfida contro il Milan. Lo mostra il club su Twitter prima del fischio d'inizio della gara contro i rossoneri in scena all'Olimpico alle 18.00.ù