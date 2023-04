FOTO - Atalanta-Roma 1-0 HT

Termina 1-0 il primo tempo di Atalanta-Roma, match valido per la trentunesima giornata di Serie A. La partita, inizialmente caratterizzata da tanta aggressività e contrasti, non ha regalato grandi emozioni fino al minuto 39, quando i padroni di casa sono passati in vantaggio grazie alla rete di Pasalic: Abraham perde il pallone in una zona pericolosa, Zapata si libera della marcatura e mette in mezzo per Pasalic, il quale calcia al volo e trafigge Rui Patricio. Ecco i migliori scatti della prima frazione di gioco.