Atalanta-Roma, Zapata: "Partita intensa contro una bella squadra, abbiamo vinto perché tutti hanno dato il meglio"

Protagonista dell'assist per il gol di Mario Pasalic, che ha aperto le marcature del 3-1 contro la Roma, l'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match. Queste le sue parole:

DUVAN ZAPATA A DAZN

A che punto sei fisicamente?

“Sto bene, l’ho dimostrato oggi in campo. Sono grosso, ho bisogno di continuità per rendere al meglio. Oggi ho cercato di fare una partita intensa contro una bella squadra come la Roma. Ognuno di noi ha fatto il meglio e per quello abbiamo vinto”.

Hai fatto un altro assist. Ora dovresti dire ai tuoi compagni di farti più assist per segnare....

“Arriveranno. Mettere il compagno di squadra in condizione di segnare è uno dei nostri punti forti. In alcuni momenti ci riusciamo, in altri no. In passato siamo stati il miglior attacco della Serie A anche per questo motivo. Piano piano stiamo tornando a sfruttare questo aspetto”.

Sei stato votato come Mvp della partita.

“Grazie mille. Non c’è bisogno solo di segnare per avere dei riconoscimenti. Mi fa piacere”.

DUVAN ZAPATA AI CANALI UFFICIALI DELL'ATALANTA

Grande partita dell'Atalanta e grande partita di Zapata...

"Sì, sì. Siamo contenti della prestazione che abbiamo fatto. Abbiamo lasciato tutto in campo. Ci voleva una vittoria così, contro una grande squadra come la Roma. Ce la godiamo, è importante per la nostra classifica".

Era importante per riagganciare il treno davanti e staccare le squadre che stanno dietro...

"Sì, è importante sia guardando in su che in giù, anche perché in casa abbiamo avuto delle difficoltà. Oggi dovevamo dare un segnale forte e penso che lo abbiamo dato. Abbiamo dimostrato tanto tutti, anche quelli che sono entrati, che ci danno sempre una mano. Quindi da adesso in poi dovremo continuare così".

Hai fatto a sportellate tutta la partita...

"Sì, ci voleva. Sapevo che tutto il peso dell'attacco oggi era su di me, che la Roma ha difensori tosti e che la partita sarebbe stata combattuta. Quando abbiamo potuto giocare lo abbiamo fatto e abbiamo trovato anche dei gol, quindi oggi è stata una bella partita".