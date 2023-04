Atalanta-Roma, Marelli sul fallo di Palomino su Dybala: "Era da rosso, ma il VAR non poteva intervenire"

DAZN - Nel corso della trasmissione "Supertele", il commentatore tecnico arbitrale della piattaforma di streaming Luca Marelli ha detto la sua sull'intervento di José Luis Palomino ai danni di Paulo Dybala nel corso del secondo tempo di Atalanta-Roma, che ha causato un trauma distorsivo/contusivo alla caviglia destra della Joya. Queste le sue parole:

"L’intervento di Palomino su Dybala era da rosso, ci sono tutti gli elementi per il rosso. Intervento in netto ritardo, a forbice e molto pericoloso. Non siamo in zona VAR perché la valutazione è dell’arbitro, che ha visto perfettamente l’episodio, quindi non può intervenire il VAR”.