ATALANTA-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Celik e Bove dal 1'. Dybala in panchina, Pellegrini e Solbakken alle spalle di Abraham. Riscaldamento in corso (FOTO e VIDEO)

Staccato il pass per la semifinale di Europa League, dove ad attendere i giallorossi c'è il Bayer Leverkusen, la Roma fa tappa a Bergamo per la 31esima giornata di campionato: alle 20.45, al Gewiss Stadium, è ospite dell'Atalanta. José Mourinho - oggi alla 100esima panchina in giallorosso - deve fare a meno degli infortunati Smalling e Wijnaldum, oltre a Karsdorp, e lascia almeno inizialmente a riposo Dybala, Matic, Spinazzola ed El Shaarawy. In difesa Llorente completa il terzetto con Mancini e Ibañez, sulla corsia destra spazio per Celik mentre Zalewski torna a presidiare la corsia sinistra. In mezzo al campo chance per Bove dal 1' al fianco di Cristante, mentre in attacco Pellegrini e Solbakken supportano Abraham.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA: Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners, Pasalic; Zapata.

A disp.: Musso, Rossi, Palomino, Muriel, Boga, Hojlund, Demiral, Bernasconi, Mendicino, Soppy.

All.: Gasperini.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Ibañez, Llorente; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Pellegrini, Solbakken; Abraham.

A disp.: Svilar, Boer, Kumbulla, Spinazzola, Matic, Camara, Tahirovic, Dybala, Belotti, Volpato, El Shaarawy.

All.: Mourinho.

Arbitro: Irrati. Assistenti: Bindoni - Galetto. IV uomo: Volpi. VAR: Abisso. AVAR: Aureliano.

PREPARTITA

20.05 - Le squadre entrano in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

19.50 - Anche l'Atalanta comunica la formazione ufficiale:

19.45 - La Roma annuncia le scelte di Mourinho:

19.35 - Il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante anticipa su Twitter la formazione ufficiale:

Formazione #Ufficiale #ASRoma

3-4-2-1

Rui Patricio

----

Mancini

Ibanez

LIorente

---

Celik

Cristante

Bove

Zalewski

---

Pellegrini

Solbakken

----

Abraham

---

*Dybala in panchina #AtalantaRoma pic.twitter.com/pyAhbh5wzD — Angelo Mangiante (@angelomangiante) April 24, 2023

19.25 - L'arrivo dei giallorossi allo stadio:

18.50 - La Roma mostra il Gewiss Stadium, teatro della sfida tra Atalanta e Roma.