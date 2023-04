Atalanta-Roma, 100esima presenza in Serie A per Ibanez con la maglia giallorossa (FOTO)

Atalanta-Roma rappresenta un grande traguardo per Roger Ibanez. Il difensore centrale, partito titolare nel match di questa sera, ha raggiunto la sua centesima presenza in Serie A con la maglia giallorossa. La società capitolina ha celebrato questo momento con un tweet: "Atalanta-Roma è la sfida numero 100 in Serie A per Roger Ibanez con la maglia della Roma".

#AtalantaRoma è la sfida numero ? in Serie A per Roger Ibanez con la maglia della Roma ?#ASRoma pic.twitter.com/oQpCrJUC4F — AS Roma (@OfficialASRoma) April 24, 2023