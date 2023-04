L'Atalanta si è allenata questa mattina nel centro sportivo di Zingonia per preparare la sfida con la Roma valida per la 31esima giornata di Serie A, in programma domani alle ore 20.45. La rifinitura dei nerazzurri è in programma domani, sempre al mattino, e sarà a porte chiuse.

(atalanta.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE