Brutte notizie per l'Atalanta in vista della sfida contro la Roma di lunedì prossimo. Non ce la fa Ademola Lookman: confermata la prima diagnosi con la distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Incerta anche la presenza in campo tra quattro giorni di Mario Pasalic: il centrocampista croato accusa ancora fastidio alla caviglia dopo aver rimediato la distorsione.

(Italpress)