Atalanta, nuovo fastidio al flessore per Koopmeiners: in dubbio per la Roma

L'Atalanta dovrà fare ancora a meno di Teun Koopmeiners. Il centrocampista ha già saltato le sfide contro Napoli, Empoli e Cremonese per un problema al flessore e, quando sembrava pronto per tornare in campo, ha sentito nuovamente fastidio. Come riportato dal quotidiano sportivo, l'olandese salterà sicuramente la sfida di sabato 8 aprile contro il Bologna e difficilmente scenderà in campo contro la Fiorentina (17 aprile). Ad oggi l'ipotesi più probabile è che torni a disposizione per il match contro la Roma del 24 aprile, ma le sue condizioni fisiche andranno monitorate attentamente e nei prossimi giorni verrà presa la decisione sullo svolgimento di ulteriori esami clinici.

(gasport)