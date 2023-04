Atalanta, Gasperini: "Contro la Roma dobbiamo far pesare il fattore campo". Ederson: "Importante vincere per avvicinarci alle zone alte della classifica"

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato ai canali ufficiali del club bergamasco in seguito al pareggio per 1-1 ottenuto contro la Fiorentina. Tra i vari temi affrontati, il tecnico si è soffermato anche sulla sfida con la Roma, in programma lunedì 24 alle ore 20:45. Ecco le sue dichiarazioni: "Ora con la Roma sarebbe molto importante vincere, dobbiamo far tornare a pesare il fattore campo, abbiamo bisogno di vincere in casa".

Successivamente ha parlato anche il centrocampista Ederson: "Ora abbiamo lo scontro diretto con la Roma. Dobbiamo fare una partita tosta perché in caso di risultato positivo ci avvicineremo alle zone alte della classifica".