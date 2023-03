VIDEO - Roma-Juventus: Mourinho impassibile al gol di Mancini. Il portoghese continua a scrivere in compagnia di Nuno Santos

Uno stadio intero impazzito e una squadra completa a esultare sotto la Curva Sud. Eppure, José Mourinho è rimasto impassibile e ha continuato a scrivere su un foglio delle indicazioni per Tammy Abraham in compagnia del fidato Nuno Santos. È quanto accaduto ieri al momento del gol di Gianluca Mancini che ha deciso Roma-Juventus. Lo Special One era intento a dare alcune direttive al numero 9 giallorosso, che sarebbe dovuto entrare in campo di lì a breve, quando la conclusione dell'ex difensore dell'Atalanta è entrata in rete e l'inglese è corso sotto la curva con i suoi compagni. Mourinho non ha fatto una piega, ha continuato a scrivere sul foglio e non si è mosso nemmeno in seguito all'abbraccio del suo vice, Salvatore Foti.

