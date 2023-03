Annullare la squalifica di due giornate inflitta a José Mourinho dopo l'espulsione nel match con la Cremonese e riavere lo Special One in panchina già contro la Juventus. È questo l'obiettivo della Roma, che in serata ha presentato ricorso contro la decisione presa dal Giudice Sportivo, il quale, oltre ai due turni di stop, ha comminato anche una multa di 10mila euro al portoghese.

(gianlucadimarzio.com)

