Serie A, vittoria in trasferta per la Fiorentina: 2-0 alla Cremonese. Verona-Monza 1-1

Prosegue la 26esima giornata di campionato con due gare in scena alle 15.00: la Fiorentina si impone per 2-0 in casa della Cremonese, il Verona pareggia al Bentegodi col Monza per 1-1. A Cremona i viola passano con le reti di Mandragora al 27' e Cabral al 50', mentre sull'altro campo Verdi sblocca al 51' raggiunto poi dal pari di Sensi al 55'.