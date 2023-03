Serie A, Udinese corsara a Empoli: Becao firma lo 0-1 per i friulani

Terminato il primo anticipo del sabato di Serie A. L'Udinese di Sottil ha vinto in casa dell'Empoli con il risulto di 0-1. Decisivo il gol segnato al 54' da Rodrigo Becao, nonostante la prestazione più offensiva da parte della squadra toscana, che non è riuscita però a capitalizzare le numerose occasioni da gol create. I friulani hanno raggiunto così momentaneamente la Juventus in classifica a quota 35 punti.