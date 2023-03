Serie A, Torino-Napoli 0-4: per gli azzurri altro passo verso lo Scudetto. La Fiorentina batte il Lecce di misura

Ennesimo passo verso lo Scudetto per il Napoli, che in trasferta demolisce 0-4 il Torino. Azzurri avanti dopo pochi minuti con il gol di Osimhen, a cui fa seguito il calcio di rigore realizzato da Kvaratskhelia. Nella ripresa arriva la doppietta dell'attaccante nigeriano e la rete di Ndombele che chiude la partita. Con questa vittoria la squadra di Spalletti vola a quota 71 punti. Nell'altro match successo per la Fiorentina sul Lecce: decide un autogol di Gallo.