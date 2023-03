Utilizzando i dati forniti dall'Auditel, il sito calcistico ha stilato una classifica in base al numero di ascolti totalizzati su DAZN dai 20 club di Serie A fino alla ventisettesima giornata. Il primo posto è occupato dalla Juventus con 34.999.768 spettatori, mentre in seconda e in terza posizione sono presenti rispettivamente il Milan e l'Inter. Quarta invece la Roma con 25.201.512 ascolti, per una media di 933.389 a partita.

(calcioefinanza.it)

