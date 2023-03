Serie A, pari del Bologna in casa della Salernitana: 2-2 all'Arechi

Termina 2-2 la seconda sfida del sabato di Serie A, valida per il 27° turno: allo Stadio Arechi finisce in parità tra Salernitana e Bologna. Pirola al 7' sblocca la gara per il vantaggio dei padroni di casa, raggiunti all'11' dal pareggio di Ferguson. Nella ripresa Dia al 64' porta di nuovo avanti la Salernitana, prima del 2-2 finale siglato da Lykogiannis al 73'. Con questo risultato il Bologna raggiunge quota 37 punti in classifica, mentre la Salernitana sale a 27.