Serie A, Napoli-Lazio 0-1: decide Vecino

La 25esima giornata di campionato si apre con la vittoria della Lazio allo Stadio Maradona: la squadra dell'ex di giornata, Maurizio Sarri, si impone per 1-0 sul Napoli capolista, che resta a 65 punti in classifica. Un gol dalla distanza di Vecino al 67' sblocca la sfida e firma la vittoria dei biancocelesti che si portano a 48 punti, al secondo posto, in attesa delle gare di Inter e Milan (quota 47).