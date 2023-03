Serie A, Monza-Empoli 2-1: brianzoli a tre punti da Juventus e Bologna

Il Monza batte 2-1 l'Empoli all'U-Power Stadium e si porta momentaneamente al nono posto in classifica, scavalcando Udinese e Torino (che ancora devono giocare la propria partita) e issandosi a tre punti dalla settima posizione, occupata da Juventus e Bologna, in campo tra domenica e lunedì. I brianzoli passano in vantaggio al 19' con Patrick Ciurria, ma al 51' vengono ripresi da Martin Satriano. È di Armando Izzo, al 67', la rete che vale i tre punti per la squadra di Raffaele Palladino. L'Empoli resta al tredicesimo posto con 28 punti, gli stessi della Fiorentina, ma rischia di essere scavalcato da Sassuolo e Lecce, se queste dovessero vincere rispettivamente contro Cremonese e Inter.