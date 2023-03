Serie A, l'Inter cade ancora in trasferta: vince 2-1 lo Spezia, decide il rigore di Nzola all'87'

Clamoroso allo Stadio Picco di La Spezia. L'Inter perde nuovamente in trasferta (seconda sconfitta consecutiva) e questa volta cade 2-1 in casa dello Spezia. I nerazzurri hanno collezionato tantissime occasioni, ma la porta è sembrata stregata sin da subito e il rigore sbagliato da Lautaro Martinez (parato da Dragowski) ne è la prova. Il primo tempo è terminato 0-0, ma al 55' Maldini ha punito gli uomini di Inzaghi, portando avanti i padroni di casa. L'assedio dell'Inter è continuato e al minuto 83 Lukaku ha pareggiato i conti dal dischetto. Sono bastati 4 giri di orologio e lo Spezia è passato nuovamente in vantaggio, questa volta grazie al rigore (il terzo della serata in totale) di Nzola, che ha fissato il risultato sul 2-1 finale. Con questo successo lo Spezia vola a 24 punti, allontanandosi dalla zona retrocessione, mentre l'Inter rimane momentaneamente seconda a 50 punti. La Roma, che ha anche una partita in meno, resta così a -3 dai nerazzurri.