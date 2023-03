Serie A, Lecce-Torino 0-2: i granata sbancano il Via del Mare e salgono al settimo posto

Il Torino vince 2-0 al Via del Mare contro il Lecce e sale momentaneamente al settimo posto in classifica. Succede tutto tra il 20' e il 23' del primo tempo, tre minuti in cui i granata segnano due gol, prima con Wilfried Singo e poi con Antonio Sanabria. La squadra di Ivan Juric scavalca così il Bologna, portandosi a 37 punti, due in più della Juventus, che stasera contro la Sampdoria avrà la possibilità di superare i rivali concittadini. Terza sconfitta consecutive, invece, per il Lecce che, in caso di vittoria del Verona contro il Monza, vedrebbe ridursi a sei punti il suo vantaggio sulla zona retrocessione.